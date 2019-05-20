Maaş zammını beğenmedi tazminatı yaktı

Çalıştığı fabrikada, kendisiyle aynı işi yapan işçilerin daha çok maaş aldığını belirten işçi, işverenin ‘eşitlik’ ilkesine uymadığını öne sürüp noter kanalıyla istifa etti. İşçi, mahkemeye başvurdu. İş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini belirterek, kıdem tazminatı talebinde bulundu. İş mahkemesi, kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.

İŞVERENİN HAKKI

Bunun üzerine davalı işveren, kararı temyiz etti. Bu noktadan itibaren de devreye Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi girdi. Daire, emsal nitelikte bir karara imza attı. İşverenin; eğitim durumu, tecrübe ve performans gibi objektif nedenlere bağlı olarak yönetim hakkı çerçevesinde işçilerin maaşına farklı oranlarda zam yapabileceğine hükmetti.