Maaşı düşük gösteren işveren yandı!

Çalışanların maaşlarını olduğundan düşük gösteren işveren büyük cezalar ödeyebilir. Hem çalışanının geleceğinden çalan hem de vergi kaçırmış kabul edilen işveren, çalışanı tarafından şikayet edilebilir.

ÇALIŞANLAR ALO 170 VE CİMER’E ŞİKAYET EDEBİLİR

İleride alacağı emekli maaşı azalan, kıdem ve ihbar tazminatı bakımından kayıp yaşayan çalışanın önünde bir kaç yol bulunuyor. Çalışanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e maaşlarını düşük aldıklarını belirten şikayetlerini gerçekleştirebilirler. Bu durumda, işveren devletten vergi kaçırmış sayılacağından iş yeri hakkında yasal işlem başlatılabilir. Bu şekilde yapılan teftişler sonucu işveren ceza alır ve artık gerçek maaşları yasal olarak göstermek zorunda kalır.

GERÇEK MAAŞ TESPİT EDİLEBİLİR

Çalışan noter vasıtasıyla dilekçe göndererek işverenden bu durumu düzeltmesini isteyebilir. Bu durumdaki çalışanın kıdem ve ihbar tazminatını alarak haklı gerekçeyle sözleşmeyi feshetme hakkı var. Ayrıca gerçek maaşını tespit ettiren çalışan, bu tazminatlarını asgari ücret değil de gerçek maaşları üzerinden alabilir. Bu durumda gerçek maaşı gösteren belgelerin çalışanın elinde olması önemli.