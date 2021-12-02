Hekimlere ek gösterge zammını öngören yeni maddeler Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oylarıyla kabul edildi. Buna göre, bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında yeni maddeler ihdas edildi.

Hekimlere ek gösterge zammını öngören yeni maddeler Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oylarıyla kabul edildi. Buna göre, bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı öngörülüyor.

ÖĞRETMENLERE 2000 TL ZAM

20. Milli Eğitim Şûrası 7 yıl sonra yapılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şuranın açılışında konuştu ve yüz binlerce öğretmene müjdeleri tek tek duyurdu. Meclis'e gelecek Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin detayları açıklayan Erdoğan "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar" dedi. İkinci eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlere 1000 TL, başöğretmenlere ise 2000 TL maaş artışı yapılacak.