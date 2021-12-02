Ekonomi Maaşlara zam! Doktora 5000, öğretmene 2000 TL… Peş peşe güzel haberler

Maaşlara zam! Doktora 5000, öğretmene 2000 TL… Peş peşe güzel haberler

Ekonomi

Maaşlara zam! Doktora 5000, öğretmene 2000 TL… Peş peşe güzel haberler

2022 yılına girmeden maaşlara zam haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Doktorlar ve öğretmenler için alınan zam kararları peş peşe açıklandı. Doktorlara 5 bin TL’ye kadar, öğretmenlere de 2 bin TL’ye kadar zam gelecek. İşte detaylar…

02 Aralık 2021, Perşembe 08:56 Son Güncelleme:
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Hekimlere ek gösterge zammını öngören yeni maddeler Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oylarıyla kabul edildi. Buna göre, bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında yeni maddeler ihdas edildi.

Hekimlere ek gösterge zammını öngören yeni maddeler Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oylarıyla kabul edildi. Buna göre, bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı öngörülüyor.

ÖĞRETMENLERE 2000 TL ZAM

20. Milli Eğitim Şûrası 7 yıl sonra yapılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şuranın açılışında konuştu ve yüz binlerce öğretmene müjdeleri tek tek duyurdu. Meclis'e gelecek Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin detayları açıklayan Erdoğan "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar" dedi. İkinci eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlere 1000 TL, başöğretmenlere ise 2000 TL maaş artışı yapılacak.

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