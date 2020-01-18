Macron protesto edildi, polis müdahale etti

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu Bouffes du Nord tiyatro salonuna girmeye çalıştı. Emeklik reformunu protesto eden yaklaşık 30 kişi, Macron karşıtı sloganlar attı. Kalabalık, etkinlik sırasında Macron'un arkasında oturan politik aktivist 22 yaşındaki Taha Bouhafa'nın çağrısıyla toplandı. Bouhafa, attığı Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Macron'u kayda aldığı videoyu paylaşarak "Bu gece oldukça ateşli olabilir ifadelerini kullandı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalıştı ancak polis engeliyle karşılaştı. Macron ise tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabildi.

Taha Bouhafa'nın etkinlikte sırasında Macron'un arkasından çektiği fotoğraf

Tek bir sistemde birleştirilmek isteniyor

Macron yönetiminin yeni planına göre işçiler çalıştıkları her gün için ödüllendirilecek ve kazandıkları puanlar emekli olduklarında kendilerine çeşitli faydalar sağlayacak. Yeni puan bazlı ulusal emeklilik sistemi sendikalar tarafından reddediliyor. Fransa'da şu anda özel sektör ve kamu sektöründe her birinin emeklilik yaşı ve koşulları farklı 42 ayrı emeklilik sistemi var ve Macron bunları tek bir sistemde birleştirmek istiyor. Fransa'da daha geç yaşta emekli olma veya emeklilik maaşlarında düşüş tercihiyle karşı karşıya bırakılan işçiler 5 Aralık'ta süresiz genel greve gitmişti.



























