Macron'dan, Türkiye karşıtı açıklama
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ve .Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı sorunu hakkında açıklama yaptı.
13 Ağustos 2020, Perşembe 09:23 Son Güncelleme:
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Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim sonrası Macron’dan açıklama geldi. Macron, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüşme gerçekleştirdikten sonra bir açıklama yayınladı.
Açıklamada Türkiye’nin bölgedeki petrol arama çalışmalarının sona erdirilmesi çağrısı yer aldı. Macron ayrıca Doğu Akdeniz’deki askeri güçlerinin geçici olarak arttırılmasıyla uluslararası kanunlara saygı gösterilmesinin sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.
Açıklamada Doğu Akdeniz’deki askeri gücün AB ortakları ve Yunanistan ile birlikte artırılacağı bildirildi.
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