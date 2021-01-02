Futbol Maçta bayılan oyuncu korkuttu

Maçta bayılan oyuncu korkuttu

Futbol

Maçta bayılan oyuncu korkuttu

Süper Lig’in 16. haftasında Ankara Eryaman Stadı’nda karşı karşıya gelen Ankaragücü - Malatyaspor maçında başı dönen ve bayılan Malatyasporlu Youssuf Ndayishimiye yere yığıldı.

02 Ocak 2021, Cumartesi 19:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankaragücü - Malatyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından bayılan Burundili oyuncu Youssuf Ndayishimiye'ye stadyumda bulunan sağlık ekipleri anında müdahale etti. Tansiyonu düştüğü için baygınlık geçiren oyuncunun, durumunun iyi olduğu ifade edildi. Genç oyuncu ilk müdahalenin ardından tedavisinin devamı için hastaneye sevk edildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Neymar'ın parti yalanını mankenlerin fotoğrafları ortaya çıkardı