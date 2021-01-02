Maçta bayılan oyuncu korkuttu

Ankaragücü - Malatyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından bayılan Burundili oyuncu Youssuf Ndayishimiye'ye stadyumda bulunan sağlık ekipleri anında müdahale etti. Tansiyonu düştüğü için baygınlık geçiren oyuncunun, durumunun iyi olduğu ifade edildi. Genç oyuncu ilk müdahalenin ardından tedavisinin devamı için hastaneye sevk edildi.

İHA