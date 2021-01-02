Maçta bayılan oyuncu korkuttu
Süper Lig’in 16. haftasında Ankara Eryaman Stadı’nda karşı karşıya gelen Ankaragücü - Malatyaspor maçında başı dönen ve bayılan Malatyasporlu Youssuf Ndayishimiye yere yığıldı.
02 Ocak 2021, Cumartesi 19:18 Son Güncelleme:
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Ankaragücü - Malatyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından bayılan Burundili oyuncu Youssuf Ndayishimiye'ye stadyumda bulunan sağlık ekipleri anında müdahale etti. Tansiyonu düştüğü için baygınlık geçiren oyuncunun, durumunun iyi olduğu ifade edildi. Genç oyuncu ilk müdahalenin ardından tedavisinin devamı için hastaneye sevk edildi.
İHA