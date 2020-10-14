‘Mad Max: Furiosa' filminin oyuncu kadrosu açıklandı

George Miller, 2015 yapımı 'Mad Max: Fury Road'daki Charlize Theron’un Imperator Furiosa karakterine dayanan öncül film 'Furiosa'da rol almak için Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Yahya Abdul-Mateen II'yle anlaştı. Anya Taylor-Joy, Furiosa'nın daha genç bir versiyonunu oynayarak başrolde yer alacak.

Anya Taylor-Joy

Miller, mayıs ayında The New York Times'a verdiği bir röportajda, rolü devretmek için 20'li yaşlarında bir aktris aradığını söylemişti. O sırada 44 yaşında olan Theron'un rolü tekrar oynaması için gençleştirme teknolojisini kullanmayı düşündüğünü, ancak vazgeçtiğini söyledi.

Yeni filmde rol alamayacak olmasını kabullenmenin zor olduğunu belirten Charlize Theron ise daha önce bu durumun kendisi için üzücü olduğunu itiraf etti.





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