Futbol Maicon ile ilgili karar verildi

Maicon ile ilgili karar verildi

Futbol

Maicon ile ilgili karar verildi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Maicon ile ilgili karar verildi.

29 Temmuz 2020, Çarşamba 12:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yeni sezon kampına katılıp katılmayacağı merak konusu olan Brezilyalı futbolcu Maicon ile ilgili olarak Fatih Terim son kararını verdi.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, tecrübeli stoperin mutlaka satılıp gelecek parayla da listedeki transferlerin yapılmasını istiyor. Kiralık oynadığı Al-Nassr ile her konuda anlaşan Maicon ise kulüplerin kendi arasında bir çözüm bulmasını bekliyor.

Sarı-Kırmızılılar bu satıştan 3,5 milyon euro beklerken, Al-Nassr işi bonservissiz halletmeye çalışıyor. Görüşmelerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ahmet Nur Çebi: Kolumu kırdım, COVID oldum ve dinlenemiyorum çünkü para lazım