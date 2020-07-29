Maicon ile ilgili karar verildi

Yeni sezon kampına katılıp katılmayacağı merak konusu olan Brezilyalı futbolcu Maicon ile ilgili olarak Fatih Terim son kararını verdi.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, tecrübeli stoperin mutlaka satılıp gelecek parayla da listedeki transferlerin yapılmasını istiyor. Kiralık oynadığı Al-Nassr ile her konuda anlaşan Maicon ise kulüplerin kendi arasında bir çözüm bulmasını bekliyor.

Sarı-Kırmızılılar bu satıştan 3,5 milyon euro beklerken, Al-Nassr işi bonservissiz halletmeye çalışıyor. Görüşmelerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.



