Daha önce 7 yıl Porto forması giyen Maicon, Portekiz temsilcisinin taraftarlarınca ıslıklandı. Maicon'un top ayağına gelince ıslıklı protestolar yükseldi.

Maicon, Galatasaray'a transfer olduğu Sao Paulo'dan önce Porto forması giymişti.

MAICON'DAN ISLIKLARA YANIT

Konu hakkında konuşan Maicon, "Kimse ıslıklanmaktan hoşlanmaz ancak ıslıklandığım için mutluyum çünkü bu hatırlandığınızı gösteriyor. Herkes benim Porto'da tarih yazdığımı biliyor, kupalar kazandım burada. Porto'ya minnettarlığım sürecek. Bu ıslıklar, benim Porto'ya nankörlük yapmama sebep değil." ifadelerini kullandı.

"UMARIM BİRLİKTE ÇIKARIZ"

Brezilyalı futbolcu son olarak "Umarım Porto, ligde başarılır olur ve gruptan birlikte çıkarız. Porto gruptan çıkarsa elbette mutlu olurum ancak ilk hedefim kendi takımımın kazanması olması mantıklı. Buraya kazanmaya geldik. İyi futbol oynadık. Sonuç için değil ama oyundan tatmin oldum" dedi.