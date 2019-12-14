Maksim Yakubets Rusya’da lüks bir hayat yaşıyor

ABD ve İngiltere başta olmak üzere 43 ülkede bankalara siber saldırılar düzenlenmişti. Son 10 yılın en büyük bankacılık dolandırıcılığında en az 100 milyon dolarlık vurgun yapılmıştı. Bu saldırıların arkasından Rusya merkezli siber korsan şebekesinin lideri Maksim Yakubets (32) çıkmıştı. ABD’ye ait gizli belgeleri de hack’lediğini öne süren FBI, Yakubets’in bulunması için 5 milyon dolar ödül koymuştu.

Yakalayamaz ki

‘Dünyanın en pahalı siber suçlusu’ olan Yakubets, Moskova’daki hayatından görüntüler sızdırmaya başladı. En son Yakubets’in Moskova’da bir golf kulubünde yaptığı 350 bin dolarlık (2 milyon TL) düğün kareleri yayınlandı. Yakubets’in evlendiği Alyona Benderskaya’nın eski Rus istihbaratı (FBS) ajanının kızı olduğu ortaya çıktı. Yakubets, düğün kareleriyle FBI’a adeta nispet yaptı. Maksim Yakubets, karelerde özellikle yüzünü göstermedi.







