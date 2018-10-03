Manisa'da tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu

Manisa'da, polisin Yunusemre İlçesi Tapu Müdürlüğü çalışanlarından bazılarına yönelik düzenlediği rüşvet operasyonunda 5 şüpheli evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 21:47
A A

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yunusemre İlçesi Tapu Müdürlüğü çalışanlarından bazılarının rüşvet aldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yunusemre Tapu Müdürlüğü'nde çalışan 5 şüpheli polisin takibinin ardından bugün saat 06.00 sıralarında evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler Y.A., M.S., A.T., M.U. ve A.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadelerin alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmayla ilgili olarak 21 kişinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.