Manny Pacquiao bokstan emekli olduğunu açıkladı

Dünyaca ünlü boksör Manny Pacquiao emekli oldu. 42 yaşındaki Filipinli sporcu kariyeri boyunca 72 maça çıkıp 62 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Siyasette daha aktif şekilde rol alacağı öğrenilen Pacquiao, "Ailemden biri, kardeşim, arkadaşım olan antrenörüm Freddie Roach başta olmak üzere ailem, yakınlarım, taraftarlarım ve kariyerim boyunca beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bitiş çanını duydum. Boks sona erdi" dedi.





2010-2013 yılları arasında milletvekili seçilen Pacquiao, 2016 yılında beri ülkesinde iktidarda olan partide senatoda bulunuyor.