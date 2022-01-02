Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır? Mantarlı tavuk sote tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Tavuk ve mantarın eşsiz uyumu mantarlı tavuk sote tarifi ile buluşuyor. Peki, mantarlı tavuk sote nasıl yapılır? Yanına birçok yemek yapabileceğiniz veya tel olarak da servis edebileceğiniz mantarlı tavuk sote tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
02 Ocak 2022, Pazar 12:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bütün çorbaların yanına, pilavlara ve makarnalara yakışan mantarlı tavuk sote tarifi, hem kolay hem de oldukça lezzetli bir tarif. Peki, mantarlı tavuk sote nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız mantarlı tavuk sote tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
MANTARLI TAVUK SOTE TARİFİ
Mantarlı tavuk sote malzemeler
- 600 gram tavuk pirzola
- 400 gram mantar
- 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı domates sosu (2 adet domates)
- 3-4 adet sarımsak
- Kekik, karabiber, pul biber
- Tuz
- Yarım su bardağı sıcak su
- Kuşbaşı doğranmış tavuk eti tencereye alınır, kapağı kapatılarak suyunu çekene kadar kavrulur.
- Doğranmış mantar eklenerek tencerenin kapağı tekrar kapatılır, 5 dk. kadar pişirilir.
- Daha sonra sıvı yağ, domates salçası eklenerek 1-2 dk. daha pişirilir.
- Domates sosu, sarımsak, kekik, karabiber, pul biber ve tuz eklenir.
- Yarım su bardağı sıcak su ilave edilerek 3-4 dakika pişirilir, ocaktan alınır.