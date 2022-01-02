Bütün çorbaların yanına, pilavlara ve makarnalara yakışan mantarlı tavuk sote tarifi, hem kolay hem de oldukça lezzetli bir tarif. Peki, mantarlı tavuk sote nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız mantarlı tavuk sote tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

MANTARLI TAVUK SOTE TARİFİ

Mantarlı tavuk sote malzemeler

600 gram tavuk pirzola

400 gram mantar

2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı domates sosu (2 adet domates)

3-4 adet sarımsak

Kekik, karabiber, pul biber

Tuz

Yarım su bardağı sıcak su

MANTARLI TAVUK SOTE YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış tavuk eti tencereye alınır, kapağı kapatılarak suyunu çekene kadar kavrulur.

Doğranmış mantar eklenerek tencerenin kapağı tekrar kapatılır, 5 dk. kadar pişirilir.

Daha sonra sıvı yağ, domates salçası eklenerek 1-2 dk. daha pişirilir.

Domates sosu, sarımsak, kekik, karabiber, pul biber ve tuz eklenir.

Yarım su bardağı sıcak su ilave edilerek 3-4 dakika pişirilir, ocaktan alınır.



