Futbol Manuel Fernandes Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı

Manuel Fernandes Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı

Futbol

Manuel Fernandes Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı

Kayserispor'a büyük umutlarla transfer olan ve takımın beyni konumunda bulunan Manuel Fernandes, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı. Kötü gidişata dur demek isteyen Kayserispor, çözüm arayışına devam ediyor.

28 Aralık 2020, Pazartesi 09:34 Son Güncelleme:
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Hes Kablo Kayserispor takımında Manuel Fernandes maç kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Manuel Fernandes maç kadrosuna alınmadı. Portekizli futbolcu, Teknik direktör Samet Aybaba'nın kararı ile Ankara kafilesinde yer almadı.

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Manuel Fernandes, bu sezon Hes Kablo Kayserispor forması ile 6'sı ilk 11'de olmak üzere 8 Süper Lig maçına çıktı.

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