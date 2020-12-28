Manuel Fernandes Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı

Hes Kablo Kayserispor takımında Manuel Fernandes maç kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Manuel Fernandes maç kadrosuna alınmadı. Portekizli futbolcu, Teknik direktör Samet Aybaba'nın kararı ile Ankara kafilesinde yer almadı.

Manuel Fernandes, bu sezon Hes Kablo Kayserispor forması ile 6'sı ilk 11'de olmak üzere 8 Süper Lig maçına çıktı.