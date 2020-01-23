Mapfre’ye ‘Uzun Soluklu İletişim’ ödülü

İletişim danışmanlığı sektöründeki şirketleri çatısı altında buluşturan İDA tarafından düzenlenen ve başarılı iletişim projelerinin; iletişim emektarlarının ve sektör çalışanlarının ödüllendirildiği PRİDA İletişim Ödülleri’nin üçüncüsü 15 Ocak 2020’de Karaköy Novotel’de gerçekleştirildi.

Fundacion Mapfre, PRİDA İletişim Ödüllerine; beş yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği “Tabağım Renkli Hayatım Hareketli” adlı projesi ile Uzun Soluklu İletişim kategorisinde katıldı. Çocukları ve velileri obezite konusunda bilinçlendirmeyi ve sağlıklı beslenme ile günlük egzersizin önemini vurgulamayı amaçladığı projesi, geceden ilgili kategoride ödülle ayrıldı.

Obeziteye dikkat çekiyor

2014 yılından bu yana kesintisiz olarak devam eden “Tabağım Renkli Hayatım Hareketli” projesi hem dünyada hem de ülkemizde önemli sağlık sorunları arasında gözüken obezite sorununa dikkat çekiyor. İlköğretim okullarında, Yenikapı Bandırma-Bandırma Yenikapı İDO seferlerinde, festival formatıyla AVM’lerde ve çeşitli çevre ve çocuk festivallerinde hayata geçirilen proje; İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Lüleburgaz ve Edirne’de çocuklarla buluştu.

Tabağım Renkli Hayatım Hareketli Projesi” bugüne kadar, 1.003 etkinlik ile 255 okulda ve 8 kamusal alanda 70 bin 233 öğrenci, 2 bin 349 öğretmen ve 2 bin 220 veliye ulaştı. Tüm öğrenci ve velilere etkinlikler sonrasında projenin iki kitabı: Tabağım Rengârenk hikâye ve veli kitabı da hediye edildi.

PRİDA Ödül törenine Mapfre Sigorta CEO’su Stefan Jensen, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy ve Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Gökgöl Gümüş katıldı. Vakfın Mapfre Sigorta’nın var olduğu tüm ülkelerde aktif olarak çalışarak sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Mapfre Sigorta CEO’su Stefan Jensen; “Mapfre, bireylerin gelişimini destekleyen toplumların bir geleceğe sahip olacağına inanarak Vakıf aracılığıyla; beslenme, sağlık, eğitim ve yol güvenliği gibi konularda tamamen toplumsal fayda odaklı projeler gerçekleştiriyor” dedi.

Çalışmalarımız devam ediyor

Mapfre Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Gökgöl Gümüş ise ödül ile ilgili şunları söyledi: “Tabağım Renkli Hayatım Hareketli projesi 6 yıldır yürüttüğümüz hem öğrencilerden hem de öğretmen ve velilerden çok güzel geri bildirimler aldığımız ve her yönüyle bizi de toplumu da besleyen bir proje. KSS projelerinin fayda yaratabilmesi için uzun soluklu ve sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu projemiz ile hem ciddi bir farkındalık yaratmış olmaktan hem de sürdürülebilir bir projeye imza atmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl projemizin; Anadolu’daki çocuklara, öğretmenlere ve velilere de ulaşabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor”



