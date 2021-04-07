Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye hızlı başlayan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, henüz 11. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci yarısında bu kez sahneye çıkan isim Rachid Ghezzal olurken sol ayağının içiyle Alanyaspor kalecisi Marafona'nın sağından topu filelerle buluşturdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu golle skor 2-0'a gelirken Cezayirli futbolcunun attığı gol sonrasında Alanya'nın Portekizli file bekçisi çok tartışıldı.

Ghezzal'den yediği gol sonrasında sosyal medyada TT listesine giren Jose Marafona, birçok futbolsever tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu.

Eski hakem Ahmet Çakar ile eski futbolcular Olcan Adın ve Baki Mercimek de golle ilgili olarak yorumda bulunurken bazı paylaşımlar şu şekilde:



