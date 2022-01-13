Marco Paixao Altay ile sözleşmesini feshetti
Altay'ın Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Marco Paşa lakaplı Marco Paixao, sözleşmesini feshetti. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe ihtar yollayan Paixao, sorunun devam etmesi üzerine bağları kopardı.
13 Ocak 2022, Perşembe 11:15 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı formayla 1’inci Lig’de üst üste 3 kez gol kralı olarak tarihi ilki başaran, geçen sezon Play-Off finalinde Altay’ı 18 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan golü de atan Portekizli santrforun alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı, ödeme yapılmaması üzerine dün gece İzmir temsilcisiyle bağlarını kopardığı belirtildi.
Altaylı taraftarların, "Marko Paşa" lakabıyla andığı 37 yaşındaki Paixao’ya 1’inci Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü’nün yanı sıra Yılport Samsunspor talip oldu.
Deneyimli golcünün hangi kulübe imza atacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
DHA
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