Marco Paixao Altay ile sözleşmesini feshetti

Siyah-beyazlı formayla 1’inci Lig’de üst üste 3 kez gol kralı olarak tarihi ilki başaran, geçen sezon Play-Off finalinde Altay’ı 18 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan golü de atan Portekizli santrforun alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı, ödeme yapılmaması üzerine dün gece İzmir temsilcisiyle bağlarını kopardığı belirtildi.

Altaylı taraftarların, "Marko Paşa" lakabıyla andığı 37 yaşındaki Paixao’ya 1’inci Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü’nün yanı sıra Yılport Samsunspor talip oldu.

Deneyimli golcünün hangi kulübe imza atacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

DHA