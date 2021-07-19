"Mutlu etmek için buradayım

Trabzonspor'u seçme sebebim, burada herkes futbol için yaşıyor. Ben de onları mutlu etmek için geldim. Umarım Napoli'de olduğu gibi burada da taraftarları memnun ederim. Napoli'de Maradona'nın rekorunu kırmak benim için çok güzel bir duyguydu ama o rekor artık Mertens'e ait. Ancak ben geçmişi konuşmak yerine geleceğe bakıyorum.

"Taraftar takıma çok bağlı"

Trabzonspor taraftarlarına teşekkür ediyorum harika karşılama için. Trabzonspor taraftarları da Napoli taraftarı gibi takımına çok bağlı. Bireysel hedefim yok, kulübün bir parçası olmak istiyorum. En iyisini yapmak istiyorum. Gol ve asist yaparsam daha mutlu olurum.

"Kucka bana birçok şey anlattı"

Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde gidebilmek için İsveç Ligi'ne gitmeyi tercih etmiştim. Şu anda buraya odaklanmış durumdayım. Milli takımlardan arkadaşlarımla Trabzonspor'u konuştum. En çok Juraj Kucka ile konuştum. O zaten takım ve şehir hakkında bana her şeyi anlattı.

"Saç stilim bana şans getiriyor"

Şehre baktığınızda sizinle aynı saç şekline sahip çocukları gördüğünüzde tabii ki mutlu olursunuz. Bu saç stili bana şans getiriyor. Futbol oynadığım süre boyunca bu saçla devam edeceğim.

Trabzonspor'un bu transfer sezonunu çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. Önemli oyuncular takımımıza katıldı. Beklentiler de yüksek olacak. Hocamızla konuştuk ama henüz ikinci günümdeyim. Kamp döneminde iyi hazırlanmak istiyoruz.