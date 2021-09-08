Magazin Marilyn Monroe UFO kurbanı

Marilyn Monroe UFO kurbanı

Magazin

Marilyn Monroe UFO kurbanı

Daha önce UFO hakkında kitap yazan Nick Redfern, CIA belgelerine dayanarak Marilyn Monroe’nun sevgilileri ABD Başkanı John F. Kennedy ve kardeşi Robert Kenedy sayesinde uzaylılar hakkında bilgi edindiği için devlet tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

08 Eylül 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Elvis Presley ve Michael Jackson’ın halen yaşadığı, Kurt Kobain’in intihar etmeyip cinayete kurban gittiği, ABD Başkanı John F. Kennedy’yi (JFK) Lee Harvey Oswald’ın öldürmediği gibi birçok komplo teorisi yıllardır tartışılır. Bu teorilerden biri de resmi kayıtlara göre 1962’de aşırı dozda ilaç nedeniyle ölen ABD’li oyuncu Marilyn Monroe’nun aslında cinayete kurban gittiğidir. Bu iddia geçtiğimiz günlerde yeni bir boyut kazandı. Daha önce UFO (tanımlanamayan uçan nesne) hakkında bir kitap yazan Nick Redfern, Marilyn Monroe’nun uzaylılar nedeniyle öldürüldüğünü öne sürdü.

‘İNTİHAR TARİFİ’

CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) geçtiğimiz haftalarda üzerindeki gizlilik süresi kalkan bazı belgeleri yayınlamıştı. Bu belgelerden birinde öldürülen bir kişinin nasıl intihar etmiş gibi gösterileceğine dair detaylı ‘tarifler’ yer alıyordu. Bu belgeden yola çıkan Nick Redfern, Marilyn Monroe’nun sevgilisi JFK ve kardeşi Robert Kennedy sayesinde dünyaya düşen UFO’lar ve bunların içindeki uzaylı cesetleri hakkında bilgi edindiğini öne sürdü. Nick Redfern’in iddiasına göre; CIA, Marilyn Monroe’yu bu bilgileri yaymasını önlemek için öldürdü ve olaya ‘kaza’ süsü verdi.

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