Mario Balotelli resmen Adana Demirspor'da
Adana Demirspor Balotelli ile resmen anlaştı. Taraftar 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten paylaşılan fotoğrafta Gökhan İnler'in de olması dikkat çekti.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 17:33 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor, Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İtalyan forvet bugün Türkiye'ye gelmiş ve Adana şehrini gezmişti. Kulübü de gezen yıldız oyuncuyla resmen anlaşıldı. Yapılan açıklama şöyle:
"Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba
Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.#İkiDeli"
https://twitter.com/AdsKulubu/status/1412780213977628672