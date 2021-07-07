Futbol Mario Balotelli resmen Adana Demirspor'da

Mario Balotelli resmen Adana Demirspor'da

Futbol

Mario Balotelli resmen Adana Demirspor'da

Adana Demirspor Balotelli ile resmen anlaştı. Taraftar 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten paylaşılan fotoğrafta Gökhan İnler'in de olması dikkat çekti.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 17:33 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor, Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalyan forvet bugün Türkiye'ye gelmiş ve Adana şehrini gezmişti. Kulübü de gezen yıldız oyuncuyla resmen anlaşıldı. Yapılan açıklama şöyle:

"Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba

Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.#İkiDeli"


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