Adana Demirspor, Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalyan forvet bugün Türkiye'ye gelmiş ve Adana şehrini gezmişti. Kulübü de gezen yıldız oyuncuyla resmen anlaşıldı. Yapılan açıklama şöyle:

"Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba

Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.#İkiDeli"



