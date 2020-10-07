Mario Götze PSV Eindhoven ile anlaştı

Hollanda ekibi PSV, son olarak Borussia Dortmund forması giyen Mario Götze'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. PSV, son olarak Borussia Dortmund forması giyen ve serbest kalan Mario Götze'yi transfer etti.

Alman oyuncu geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı.