Futbol Mario Lemina, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek

Mario Lemina, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek

Futbol

Mario Lemina, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek

Galatasaray'da sakatlar kervanına katılan Mario Lemina'nın Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belli oldu. Kulübün yaptığı resmi açıklamaya göre adalesinde kanama tespit edilen Lemina, tedavi görüyor.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 14:13 Son Güncelleme:
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Galatasaray resmi sitesinden yaptığı bilgilendirmede Gabonlu oyuncusu Mario Lemina'nın sakatlığına dair detayları paylaştı.

Sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Lemina, tedavi görecek.

Trabzonspor karşısında oynama ihtimali bulunmayan Lemina, son iki karşılaşmada zorunlu olarak stoperde oynamıştı.

Galatasaray'ın açıklaması:


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