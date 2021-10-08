Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, hocasını buldu. Marius Sumudica'yı takımın başına getiren Malatyaspor, 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Romanya'dan Craiova'nın teklifini reddettiğini açıklayan Sumudica, Türkiye'den bir başka takımın daha kendisini istediğini ancak Malatyaspor'u tercih ettiğini söyledi.

Sumudica esprili bir dille, "İsteyen takım Galatasaray değil" dedi ve güldü.