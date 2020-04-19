Ekonomi Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı

Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı

Ekonomi

Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, tedarik zincirinin aksamaması için marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar saat 18.00'den bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

19 Nisan 2020, Pazar 19:55 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala tedarik zincirinin aksamaması için marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevliler, saat 18.00 itibarıyla çalışmaya başladı. Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre, 17 Nisan Cuma 00.00 ila 19 Nisan Pazar saat 00.00 arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderilmişti.

Yarın sabah 09.00'a kadar ürün satışı yapılamayacak

Bu kapsamda bugün 18.00 itibarıyla ürünler, hal pazarlarına ve marketlere getirilmeye başladı.

Böylece marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görev yapan çalışanlar da ürünlerin raflardaki ve pazarlardaki yerini alması için çalışmalarını sürdürecek.

Hal ve marketlerde yarın sabah 09.00'a kadar hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamayacak.

AA


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