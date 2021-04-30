Marketlerin açılış ve kapanış saatlerini tam kapanma ile birlikte market ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tam kapanmada marketlerin açılış ve kapanış saatleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede detayları yer almıştı. İşte BİM, A101, Migros, Carrefour, market ve bakkalların açılış ve kapanış saatleri...

30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü boyunca marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve hizmet vermeye 10:00-17:00 saatleri arasında devam edecek.

PAZAR GÜNLERİ ZİNCİR MARKETLER KAPALI

BİM, A101, Migros, Carrefour gibi zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

EVE EN YAKIN MARKETLERE GİDİLEBİLECEK

Yasak süresince en yakın markete ihtiyaçlarını alabilmek için gidebileceği açıklaması yapılırken 65 yaş üstü, 20 yaş altı vatandaşların markete gidip gelmelerine müsaade edilmeyecek.



