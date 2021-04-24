Ekonomi Marketler kaçta açılıyor? (24-25 Nisan BİM, A101, Migros, Carrefour çalışma saatleri)

Marketler kaçta açılıyor? (24-25 Nisan BİM, A101, Migros, Carrefour çalışma saatleri)

Ekonomi

Marketler kaçta açılıyor? (24-25 Nisan BİM, A101, Migros, Carrefour çalışma saatleri)

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. BİM, A101, Migros, Carrefour gibi marketlerin 24-25 Nisan açılış ve kapanış saatleri belli oldu. İşte hafta sonları marketlerin açılış ve kapanış saatleri...

24 Nisan 2021, Cumartesi 08:23 Son Güncelleme:
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Marketlerin açılış ve kapanış saatlerini hafta sonu yasağında market ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu marketlerin açılış ve kapanış saatleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede detayları yer almıştı. İşte BİM, A101, Migros, Carrefour, market ve bakkalların açılış ve kapanış saatleri...

MARKET AÇILIŞ SAATLERİ

Kısmi kapanma genelgesinde yer alan ifadelere göre “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.”

Yani hafta sonu bakkal ve marketler saat 10:00’da açılacak, saat 17:00’de kapanacak.

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