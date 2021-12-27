Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından Türk lirası hızla değer kazandı. Bu gelişmenin ardından market zincirlerinden indirim haberleri art arda gelmeye başladı.

Türk lirasının döviz karşısında değer kazanmasıyla birlikte indirim haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Tarım Kredi ve Şok Market'in ardından bir indirim haberi de Migros'tan geldi.

MİGROS’TA İNDİRİMLER RAFA YANSIMAYA BAŞLADI

Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrıları yanıt buldu. Migros'tan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Migros’ta indirimler hızla rafa yansımaya başladı. Üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatları uyguluyoruz. Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulunmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros Ayçiçekyağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan Geleneksel Karadeniz Çayı 1 kg 29,90 TL, Migros Rize Çay 1 kg 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kg 26,50 TL’den, Migros 5 Kg Şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil Un 2 Kg 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gr Peynir 36,95 TL’den Migros Bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü Tuvalet Kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır.

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsü netleşecektir. Bu da perakendecilerin fiyatlarına indirimler olarak yansıyacaktır. Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimler daha da etkinleşecektir.Migros’ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır."

ŞOK MARKET'TEN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Şok Market'ten önceki gün yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

Şok Market'te 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya, 700 gram taze kaşar 49,90'dan 39,90'a indirildi.

TARIM KREDİ'DEN YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini belirtmiş ve "Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık" ifadelerini kullanmıştı.