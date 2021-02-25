Zincir marketlerdeki bazı ürünlerde ortaya çıkan fahiş fiyatlara karşı Tarım Kredi Kooperatifleri devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bağlı market sayısı yıl sonuna kadar 500 şubeye kadar çıkarılacak. Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bu adım ile birlikte gıda fiyatlarının makul fiyatlara çekileceğini söylüyor. İşte detaylar...

Özellikle koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan taleple de doğru orantılı kimi zincir marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik dikkat çeken yeni bir adım atılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Son aylarda dolardaki artış bahane edilerek tüketicilerin temel gıda ürünlerine yansıtılan zamlar ve gramaj oyunlarıyla gerçekleştirilen gizli zamlar, asgari ücretlinin aldığı zam farkını daha hesabına geçmeden eritince vatandaşların şikayetleri devletin en üst seviyesine kadar ulaştı. Aslında 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve bu kanuna göre yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta bu konularda açık hükümler bulunuyor.

2018 Ağustos ayındaki kur artışıyla beraber ortaya çıkan stok vurguncularına karşı mevzuata eklenen madde aynen şöyle demektedir. "Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak haksız ticari uygulama kapsamındadır.” Buna aykırı davrananlara 11.400 lira idari para cezası kesilir ve Bakanlık bu cezayı 10 katına kadar da arttırabilir.





Tarım kredi kooperatiflerinin sayısının arttırılmasındaki amaç, sebze ve meyvenin nihai tüketiciye makul fiyatla ulaşmasını sağlamaktır. Zincir marketler sebze ve meyveyi direk tarladan satın alabilme ayrıcalığına sahiplerdir.

Böylelikle yaptıkları toplu satın alma sözleşmeleriyle ellerine geçen büyük miktardaki stok sayesinde piyasada fiyat oluşumuna etki edebilmektedir. Bu noktada tüketiciler, malın alış fiyatının ve diğer ayrıntıların yazılı olduğu hal kayıt künyesini kontrol etmeli, alış, satış fiyatı arasında aşırı fark gördüğü takdirde bu durumu fotoğraflayarak Ticaret Bakanlığının 'Haksız Fiyat Artışı Mobil Şikayet Bildirimi' üzerinden şikayet oluşturmalıdır.

YIL SONUNA KADAR SAYILARI 500'Ü BULACAK

2017'de bir şubeyle başlayan şu an ise 170 adete ulaşan market sayısının yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatıyla 500'e çıkarılması hedefleniyor. Hem üreticinin hem de tüketicin hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürünleri hesaplı fiyatlara satışa sunan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Türkiye'de 26 ilde şubesi bulunuyor.

Bu iller ise sırasıyla şöyle: Afyon, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova. Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerden doğrudan alınan ürünleri marketler kanalıyla halka arz eden kurum piyasada bazı ürünlerin fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artışa yönelik uygun fiyatlarla tüketiciye ulaşıyor.

Çiftçilerin el emeği doğal ve kaliteli ürünlerini uygun şartlarda tüketici ile buluşturarak hem tarımsal üretimin devamlılığı hem de vatandaşların kaliteli ürünlere ulaşımını sağlayan Tarım Kredi Kooperatifleri, koronavirüs salgını sürecinde piyasanın aksine ürünlerinin fiyatlarında artış yapmayarak da tüketicinin takdirini toplamış durumda.

BAZI ÜRÜNLER YASAKLANACAK

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan zincir marketlerle ilgili iki taslak metin de görüşe açıldı. 27 meyvenin açıkta satışına yasak getiren, bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödeme süresini 30 gün ile sınırlayan ve raflara coğrafi ürün zorunluluğu getiren düzenlemede gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışının yasaklanması öngörülüyor.







