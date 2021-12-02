Ekonomi Zincir marketlerden flaş talep! 'Plastik poşet 50 kuruşa satılsın'

Zincir marketlerden flaş talep! 'Plastik poşet 50 kuruşa satılsın'

Ekonomi

Zincir marketlerden flaş talep! 'Plastik poşet 50 kuruşa satılsın'

Zincir marketler, 2019'da 25 kuruşa satılmaya başlanan plastik poşet fiyatlarının 2022 yılında 50 kuruşa satılmasını talep etti. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, '2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak. Bunun önüne geçmek isteyen zincir marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor.' dedi.

02 Aralık 2021, Perşembe 08:11 Son Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatları görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düzenledi.

Plast Eurasia İstanbul 2021 Fuarı’nda açıklamalarda bulunan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, poşet üreticileri, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, tüketici dernekleri ve Türkiye’deki en büyük zincir marketlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda zam konusunda tartışmalar olduğunu belirtti.

POŞET 2019 YILINDA ÜCRETLE VERİLMEYE BAŞLADI

Zincir marketlerin, Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla başlayan ücretli poşet uygulamasıyla tüketiciye 25 kuruşa satılmaya başlanan plastik poşet fiyatlarının 2022 yılında yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasını talep ettiklerini söyleyen Eroğlu, çevresel kirliliğin azaltılması ve bilinçli tüketim modelinin sağlanması hedefiyle plastik poşetin ücretli hale getirildiğini ifade etti.

Eroğlu, şöyle konuştu:

“2019 yılında ücretli poşet uygulaması başladığında 25 kuruşun 15 kuruşu devlete, 10 kuruşu ise marketçiye kalıyordu. 2020 yılına gelindiğinde yeniden değerleme oranına göre devlete giden pay 18 kuruşa çıktı ve markete 7 kuruş kalmaya başladı. 2021 yılında ise poşetin 19.6 kuruşu devlete, 5 kuruşu marketçinin cebine gidiyor. Özetle marketçiye kalan pay giderek azaldı ve şimdi gözler 2022 için yeniden değerleme oranına çevrildi. 2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak. Bunun önüne geçmek isteyen zincir marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor.”

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