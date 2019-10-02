Markette yeni dönem

Vatandaşın marketleri tek tek gezerek en uygun fiyatı arama çilesi bitiyor. Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, başta gıda fiyatları olmak üzere marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlanacak. Böylece, yerel marketlerdeki fiyatlar vatandaşın bilgisine sunulacak.

MEVSİM ETKİSİ AZALACAK

Gıda fiyatlarındaki mevsimsel dalgalanmaları engellemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Et ve Süt Kurumu (ESK), etkin ithalat ve ihracat uygulamaları, alım, satım ve depolama işlemleriyle piyasada yer alarak gıda fiyatlarında dengelerin korunmasına daha güçlü şekilde destek verecek.

Önümüzdeki dönemde, perakende yasası ile gıda tedarikçilerini korumaya ve gıda enflasyonunu önlemeye yönelik düzenlemeler de gündeme gelecek.

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