Sigara fiyatları 2 Aralık Perşembe günü yapılan zam ile güncellendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş yapılan zammın maliyet ve kur farkı kaynaklı olduğu belirtti. 3 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak zammın ardından Marlboro, Winston, Muratti, Parliament güncel sigara fiyat listesi de araştırılmaya başlandı…

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 3 Aralık Cuma gününden itibaren Royal Tobacco grubunun ürünlerine 2 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş, ayrıca diğer sigara gruplarına da zamların geleceğini belirtti.

Royal Tobacco ürünlerine 2 TL tutarında zam geldiği açıklandı ancak şu an diğer markaların ürünlerinde zam bulunmuyor.









MARLBORO, WİNSTON, MURATTİ, PARLİAMENT GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

PHİLİP MORRİS

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

TURKTAB