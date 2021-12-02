Ekonomi Marlboro, Winston, Muratti, Parliament güncel sigara fiyat listesi: Sigaraya zam mı geldi?

Marlboro, Winston, Muratti, Parliament güncel sigara fiyat listesi: Sigaraya zam mı geldi?

Ekonomi

Marlboro, Winston, Muratti, Parliament güncel sigara fiyat listesi: Sigaraya zam mı geldi?

Son günlerdeki zam furyasından sigara fiyatları da nasibini aldı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir grubun sigara fiyatlarına 2 TL zam geldiğini duyurdu. Böylelikle 14 TL olan sigaranın fiyatı 16 TL ye çıkarken, Aralık 2021 Marlboro, Winston, Muratti, Parliament güncel sigara fiyat listesi yeniden gündeme geldi…

02 Aralık 2021, Perşembe 16:05 Son Güncelleme:
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Sigara fiyatları 2 Aralık Perşembe günü yapılan zam ile güncellendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş yapılan zammın maliyet ve kur farkı kaynaklı olduğu belirtti. 3 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak zammın ardından Marlboro, Winston, Muratti, Parliament güncel sigara fiyat listesi de araştırılmaya başlandı…

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 3 Aralık Cuma gününden itibaren Royal Tobacco grubunun ürünlerine 2 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş, ayrıca diğer sigara gruplarına da zamların geleceğini belirtti.

Royal Tobacco ürünlerine 2 TL tutarında zam geldiği açıklandı ancak şu an diğer markaların ürünlerinde zam bulunmuyor.



MARLBORO, WİNSTON, MURATTİ, PARLİAMENT GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

PHİLİP MORRİS

  • Marlboro Edge: 17 TL
  • Marlboro Touch: 18 TL
  • Marlboro: 19 TL
  • Parliament: 19,50 TL
  • Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
  • Muratti: 17 TL
  • Muratti Blu: 16 TL
  • Lark: 16 TL
  • Chesterfield: 15,50 TL
  • Chesterfield Mode: 15,50 TL
  • L&M: 15,50 TL

JTI

  • Winston Slender: 15 TL
  • Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
  • Winston: 16 TL
  • Camel Slender: 14,5 TL
  • Camel Rework: 15 TL
  • Camel: 15 TL
  • Monte Carlo Slender: 14 TL
  • Monte Carlo: 14,5 TL
  • LD: 14 TL

TURKTAB

  • Medley: 12,5 lira
  • Lark: 15 TL
  • Chesterfield: 14,50 TL
  • Chesterfield Mode: 14 TL
  • L&M: 14,00 TL
  • Pall Mall: 14,50 TL
  • Tekel 2000: 14 TL
  • Tekel 2001: 14 TL
  • Samsun: 14 TL
  • Samsun 216: 14 TL
  • Maltepe: 14 TL
  • British American Tobacco
  • Kent: 15 TL
  • Kent D-Range: 15 TL
  • Kent Swicth: 16 TL
  • Kent N-Range: 18 TL
  • Rothmans: 14 TL
  • Viceroy: 14,50 TL

 

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