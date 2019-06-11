Projeleriyle müzik piyasasını kasıp kavuran Marshmello, aynı zamanda Skrillex, Diplo, Justin Bieber, Avicii, Zedd ve Ariana Grande gibi isimlerle birlikte hitlere imza atıyor. "Sadece iyi müzik yapmak istiyorum" diyen Marshmello’nun turnesinin en yeni ayağı 3 Temmuz'da İstanbul olacak.

Dans müziği ve pop dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan Kungs da ilk kez İstanbul'a geliyor. Kungs, Coachella, Tomorrowland, ULTRA Miami gibi dünyanın en büyük festival ve mekanlarında sahne aldı ve şimdi Istanbul’da!