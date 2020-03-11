ABD'de 1977'de kurulan One Million Mom (Bir Milyon Anne) oluşumu, Marvel'ın yeni animasyon filmi The Eternals için boykot çağrısında bulundu. Kürtaj ve eşcinselik karşıtı topluluk, eşcinsel öpüşme sahnesini ve LGBTQ hayat tarzının özendirilmesini boykota gerekçe olarak gösterdi. ABD'de 6 Kasım itibarıyla gösterime girecek filmde, birlikte bir çocuk da yetiştiren eşcinsel süper kahraman Phastos ve eşinin bir öpüşme sahnesi bulunuyor.

Marvel doğrulamadı

Ebeveynlere, çocuklarına filmi izlemesine izin vermeme çağrısında bulunan One Million Mom, boykot için şimdiden 14 bin imza topladı. Homofobik oluşum, sinema endüstrisini, eşcinsellik konusunda ailelerin ve özellikle çocukların beynini yıkamakla suçluyor. Öte yandan filmdeki söz konusu sahneler, fragmanı izleyen küçük bir grup tarafından görülmüş ve filmi henüz görmeyenlere aktarmıştı. Ancak Marvel, henüz söylentileri doğrulayacak bir açıklamada bulunmadı.







