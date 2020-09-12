Maske takmayanlar dikkat!

Koronavirüs, son dönemde maske ve mesafe kurallarına yeterince uyulmadığı için tekrar tırmanışa geçti. Daha önce kolluk kuvvetleri bu konuda sık sık uyarı yapıyordu. Artık kurallara uymayanlara gözünün yaşına bakmadan ceza kesilecek. Açık ve kapalı alanlarda maske takmak zorunlu. Sadece Kayseri’de kolluk kuvvetleri ve polis 7 binden fazla kişiye para cezası kesti. Maske kuralına uymayanlara 900 lira idari para cezası uygulanıyor.

15 günde başvuruya indirim

Söz konusu ceza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince kesiliyor. İdari para cezası uygulanan kişiler, karar tutanağının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde bulunduğu yerdeki sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir veya bu süre içerisinde cezayı yüzde 25 indirimli ödeyebilir. Bir başka deyişle cezanın dörtte üçü ödenebilir. Bu da 900 lira yerine 675 lira ödemek anlamına geliyor.

Haciz de gelebilir

İdari para cezaları 5 yıl içinde tahsil edilemezse zamanaşımına uğrar. Ancak bundan önce cezanın tahsili amacıyla borçlunun sahibi bulunduğu menkul malları ile gayrimenkullerine haciz uygulanabilir. Süresinde ödenmeyen ceza tutarına gecikme zammı işlemez ama haciz uygulamasıyla karşılaşmamak için ödemenin geciktirilmemesinde fayda var.

Taksit yapılabilir

Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde idari yaptırım kararını veren idareye (kaymakamlık, belediye gibi), taksitlendirme talebinde bulunmak mümkün. Taksitlendirme talebi kabul edilirse, ceza 4 taksitte ödenebiliyor. Taksitte tecil faizi uygulanmıyor.

Kesinleşen ve belirtilen sürelerde ödenmeyen cezalar takip ve tahsil için Vergi Dairesi Müdürlükleri’ne aktarılıyor. Bu durumda da internetten veya bizzat daireye başvurup taksit talep edilebilir. Ancak burada vergi dairesi, cezayı müracaat tarihinden itibaren 36 ayı aşmamak üzere yıllık yüzde 15 faiz uygulayarak takside bağlar.

İnternetten ödeme imkanı var

İdari para cezası belediye tarafından düzenlenmişse belediyeye ödenmesi gerekiyor. Ceza tutarı vergi dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde (ivd.gib.gov.tr) borç bilgileri arasında gözükür.

Bu durumda banka ve kredi kartıyla ödeme yapılabilir. İnteraktif vergi dairesinde borç bilgileri ekranında ceza bedeli gözükmüyorsa, ceza tutarının tahakkuk ettirilmesi için vergi dairesine bizzat başvurulması veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda dilekçe gönderilmesi gerekiyor.