Yeni doğum yapan anneler çeşitli sebeplerden dolayı mastit olabilir. Eğer mastit nedir merak ediyor ya da mastit nasıl geçer öğrenmek istiyorsanız "Mastit nedir? Mastit belirtisi ve tedavi yöntemi" haberimize bir göz atın.

Mastit nedir?

Mastit, göğüs dokusunun enfeksiyon sonucu iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor. Özellikle yeni doğum yapmış anneleri, emzirmelerinin 6 ila 12'nci haftalar arasında etkiliyor. Nadir de olsa ilerleyen haftalarda mastit görülen anneler de bulunuyor.

Mastit sancılı olabilir ve 39-40 derecelere varan ateşlenmeler görülebilir. Bu durum, anneyi bebeğini emzirmekten kaçınmasına yol açabilir. Bu nedenle hastalığın bir an önce teşhisi ve tedaviye başlanması anne ve bebek sağlığı açısından çok önemlidir.

Anneler, bebeklerini mastit oldukları durumlarda da emzirebilirler.

Anne göğsünde bir süt kanalı tıkanırsa, göğüste süt birikimi gerçekleşir. Emzirme şekli doğru değil ise veya anne sütü bol miktarda olduğu için süt yeteri kadar memeden boşalmıyorsa kalan süt, bakteri oluşumu için uygun bir ortam yaratır. Annenin meme cildi ve bebeğin ağzından, göğüs ucundaki çatlaklar aracılığıyla süt kanalına bu bakteriler geçebilir. Burada üreyen bakteriler mastite yol açar.

Emzirirken göğüslerden birinin içinde ağrı ya da yakıcı bir his

Göğüste hassasiyet ve sancı

Göğüste şişlik

Göğüs içinde yanma

Göğüste kıskı biçimli leke ve kızarıklık

Yüksek ateş ve titreme

Yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik

Mastit nasıl tedavi edilir?

Mastit belirtileri görüldüğünde zaman kaybetmeden doktora danışılmalı. Enfeksiyonun daha büyük sorunlara yol açmadan ortadan kaldırılması için erken tanı çok önemli. Doktor, enfeksiyonun şiddetine göre iğne veya haplarla antibiyotik tedavisi uygulayabilir. Eğer doktora başvurmakta geç kalınmış ve enfeksiyon şiddeti artmış; iltihap birikip apse yapabilir ve cerrahi müdahale gerekebilir.

Mastite karşı korunmak için;

Dinlenin ve bol su tüketin.

Bebeğinizi düzenli olarak emzirin. Böylece tıkalı süt kanallarının açılması kolaylaşır.

Göğüslerinizi günde on dakika ılık suda tutun. Bu işlem süt kanallarınızı tıkamış olabilecek kurumuş salgıların atılmasına yardımcı olur.

Destekleyici bir sütyen kullanın.

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