Kültür & Sanat Matrix 4'ün çekimlerine ara verildi

Matrix 4'ün çekimlerine ara verildi

Kültür & Sanat

Matrix 4'ün çekimlerine ara verildi

Koronavirüs salgını nedeniyle, çekimlerine Berlin'de devam edilen The Matrix 4'ün çekimlerine ara verildi.

17 Mart 2020, Salı 11:03 Son Güncelleme:
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Giderek artan koronavirüs salgını nedeniyle, heyecanla beklenen The Matrix 4'ün çekimlerine geçici olarak ara verildiği açıklandı. Polonya asıllı Wachowski Kardeşler'in yönettiği filmin çekimlerine San Francisco'da başlamış, ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de devam etmişti. Çekimler, ileri bir tarihte devam edecek. Serinin 3 filmi, dünya çapında 1.6 milyon doları aşkın kazanç sağlamıştı. Öte yandan filmin kamera önü ve kamera arkasındaki kimsenin koronavirüse yakalanmadığı ancak yapım şirketi Warner Bros'un önlem amaçlı olarak çekimleri durduğu belirtildi. Warner Bros İngiltere'de çekilen Batman ve Fantastic Beasts 3, Los Angeles'ta Kral Richard ve Avustralya'daki Elvis Presley filminin çekimlerine ara verildiğini duyurmuştu. 

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