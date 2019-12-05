Galeri, Cattelan'ın eserinin 15 yıl içerisinde bir sanat fuarına ilk katkısı olduğunu söyledi.

"Komedyen" başlıklı sanat eseri, Miami marketinden alınmış bir muz ve tek bir koli bandı parçasından meydana geliyor.

Rapor edilen satıştan önce, galerinin kurucusu Emmanuel Perrotin, CNN International'a koli bandındaki muz eserinin bir mizah ürünü olduğunu ifade etti.

Öte yandan potansiyel alıcılar muzun parçalanmaya başladığında net olarak ne yapılacağına dair bir talimat olmadığına vurgu yaptı.

Galerie Perrotin'den yapılan açıklamaya göre, sanatçı ilk önce bir yıl önce fikri buldu. Ancak başlarda heykel düşünüyordu.

Birçok denemeden sonra bu fikre geri dönen sanatçının eseri 120 bin dolara alıcı buldu.



