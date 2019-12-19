Max Kruse, Beşiktaş derbisinde sahada olmayacak

Max Kruse'nin Beşiktaş karşısında sahada olması beklenmiyor.

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Alman oyuncu, sakatlıktan döndükten sonra eski ritmini bulamadı.

Gol atmakta sorunlar yaşayan Kruse, sakatlanmadan önce bu açığını asiste kapatıyordu. Sakatlık dönüşünde bu özelliğini de yitiren oyuncunun töleransı bitti. Kruse, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor maçında da kadroda yoktu.

Beşikta maçında Max Kruse'nin yerine Kayserispor'da da o bölgede yıldızı parlayan Deniz Türüç'ün oynaması bekleniyor.

Bir diğer eksik olan Garry Rodrigues ise Sivasspor maçında direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı olacak. Rodrigues'in yerini Tolga Ciğerci sahaya çıkacak.