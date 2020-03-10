Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Max Kruse, Denizlispor maçında bileğinden sorun yaşamış ve 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Kruse için yapılan ilk kontrollerde oyuncunun dönüş süresinin 1 ayı bulacağı söylenmişti. Alman 10 numarada korkulan oldu ve sakatlığının daha ciddi olduğu anlaşıldı.

İç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilen Kruse, 2 ay boyunca forma giyemeyecek.

Kruse, Instagram hesabından bileğinin fotoğrafını paylaşmış ve durumun vahametini ortaya koymuştu.

Ligin ancak son birkaç haftasına yetişebilecek olan Kruse'nin tedavisine başlandı.

İlgili Haberler Fenerbahçe'de Max Kruse korkusu yaşanıyor

Kruse'nin ısınma stili