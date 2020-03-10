Max Kruse'de durum ciddi: 2 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe'de Denizlispor maçında bileğinden sakatlanan Max Kruse'nin durumu belli oldu. İlk kontrollerde durumunun iç açıcı olmadığı anlaşılan Kruse'de korkulan oldu ve oyuncunun iyileşme süresinin 2 ayı bulacağı bildirildi.
10 Mart 2020, Salı 11:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Max Kruse, Denizlispor maçında bileğinden sorun yaşamış ve 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Kruse için yapılan ilk kontrollerde oyuncunun dönüş süresinin 1 ayı bulacağı söylenmişti. Alman 10 numarada korkulan oldu ve sakatlığının daha ciddi olduğu anlaşıldı.
İç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilen Kruse, 2 ay boyunca forma giyemeyecek.
Kruse, Instagram hesabından bileğinin fotoğrafını paylaşmış ve durumun vahametini ortaya koymuştu.
Ligin ancak son birkaç haftasına yetişebilecek olan Kruse'nin tedavisine başlandı.
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