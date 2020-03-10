Futbol Max Kruse'de durum ciddi: 2 ay sahalardan uzak kalacak

Max Kruse'de durum ciddi: 2 ay sahalardan uzak kalacak

Futbol

Max Kruse'de durum ciddi: 2 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de Denizlispor maçında bileğinden sakatlanan Max Kruse'nin durumu belli oldu. İlk kontrollerde durumunun iç açıcı olmadığı anlaşılan Kruse'de korkulan oldu ve oyuncunun iyileşme süresinin 2 ayı bulacağı bildirildi.

10 Mart 2020, Salı 11:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Max Kruse, Denizlispor maçında bileğinden sorun yaşamış ve 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Kruse için yapılan ilk kontrollerde oyuncunun dönüş süresinin 1 ayı bulacağı söylenmişti. Alman 10 numarada korkulan oldu ve sakatlığının daha ciddi olduğu anlaşıldı.

İç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilen Kruse, 2 ay boyunca forma giyemeyecek.

Kruse, Instagram hesabından bileğinin fotoğrafını paylaşmış ve durumun vahametini ortaya koymuştu.

Ligin ancak son birkaç haftasına yetişebilecek olan Kruse'nin tedavisine başlandı.

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