Çocukluk Maydanozun çocuklara faydaları

Maydanozun çocuklara faydaları

Çocukluk

Maydanozun çocuklara faydaları

Diyetisyen Burcu Akgül maydanozun çocukların sağlığına olan etkilerini açıkladı...

16 Nisan 2021, Cuma 10:59 Son Güncelleme:
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Çocuklar söz konusu olduğunda vitamin ve mineralleri daha da önemser oluyoruz. Maydanoz; A, E ve C vitaminleri ve potasyum minerali açısından zengindir. Peki, bu bize ne sağlar?

❱❱ Bağışıklık sistemimizi korumamıza yardımcı olur. 

❱❱ Yemeklerimizin yanına 5-10 sap maydanoz eklememiz günlük C vitamini ihtiyacımızın yaklaşık olarak 3’te 1’ini karşılamamızı sağlar. Çocuklara çılgınlarca portakal sıkıp posayı da kenara bırakıp fazladan -meyvenin kendi şekeri dahi olsa- şeker vermeye hiç gerek yok! Bırakalım meyveyi en azından çoğunlukla meyve olarak yesinler ve yetişkinlik dönemine sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla hazırlansınlar. 

❱❱ Potasyumdan zengin olan maydanoz, tuzdaki sodyumu dengeleyerek hipertansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir. 

❱❱ İdrar söktürücü özelliği vardır, ödem sorununa yardımcı olabilir. Çocuklar için çiğ maydanoz yemek her zaman kolay olmayabilir. Çorbalarınızı ve omletlerinizi maydanozla şenlendirmeye ne dersiniz?


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