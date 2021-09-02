Usta sanatçı Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti. Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson, Mazhar Alanson ile 1972-2002 yılları arasında evli kalmıştı. Hale Alanson'un vefat haberini eski eşi Mazhar Alanson sosyal medya hasabı üzerinden duyurdu.

'HALE'Yİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM'

Eski eşinin fotoğrafını paylaşan Alanson, "İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmustur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale..." diyerek kahreden haberi duyurdu.

Mazhar Alanson ve Hale Alanson'un Eda ve Hilmi adında iki oğlu bulunuyor.