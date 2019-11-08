Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesinde yer alan habere göre Diagne, soyunma odasında birden fazla kişiyle yumruk yumruğa kavga etti. Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşan ve 1-0 mağlup olan Brugge'da takım kaptanı Vanaken'le penaltı tartışması yaşayan Diagne, maç sonu da fiziksel temasa varacak kadar büyük bir kavga yaşadı. Takımdaki antrenörlerden birinin de araya girmeye çalışırken ufak bir yara aldığı öğrenildi. Diagne, Galatasaray'da da Belhanda ile penaltı tartışması yaşamış ve taraftarın tepkisini çekmişti.





Penaltı kavgası yapıp penaltıyı kaçırdı

Club Brugge'un PSG karşısında kazandığı kritik penaltıyı takım kaptanı Vanaken kullanmak istemiş, fakat araya giren Mbaye Diagne topu ısrarla isteyip penaltıyı kendi kullanmıştı. Diagne, bu penaltı atışından ise yararlanamamıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre ise Club Brugge'da birçok oyuncunun Mbaye Diagne'nin tavırlarından rahatsız olduğu öne sürülüyor.





Özür diledi

Instagram hesabından maçın bir fotoğrafını paylaşan Diagne, penaltıyı kaçırdığı için ve yaşananlardan ötürü üzgün olduğunu söyleyerek Brugge taraftarından özür diledi. Fakat bu özür işe yaramadı. Basın toplantısında konuşan teknik direktör Philippe Clement, Diagne'nin kadro dışı bırakıldığını duyurdu..



