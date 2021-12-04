Futbol Mbaye Diagne ligde ikinci golünü attı

Mbaye Diagne ligde ikinci golünü attı

Futbol

Mbaye Diagne ligde ikinci golünü attı

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Altay maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı. Avrupa kupalarında da 2 golü bulunan Diagne gol sayısını da 4’e çıkardı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 21:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında evinde Altay ile karşılaşan Galatasaray’da takımın ikinci golünü Mbaye Diagne kaydetti. Mücadelenin 79. dakikasında sahneye çıkan Diagne kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Senegalli futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını da 2’ye çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1’er golü bulunuyor.

Karşılaşmaya yedek başlayan Mbaye Diagne, 69. dakikada Mustafa Muhammed’in yerine oyuna girdi.

İHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sergen Yalçın'a sert eleştiri! 'Orası bekçi kulübesi değil'