Ekonomi MEB'e 15 bin geçici personel alınacak: İşte başvuru şartları

MEB'e 15 bin geçici personel alınacak: İşte başvuru şartları

Ekonomi

MEB'e 15 bin geçici personel alınacak: İşte başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 ilde toplam 15 bin 295 geçici işçi alacak. Okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işleri yapmak için nereye ve ne zamana kadar başvurabilirsiniz? İşte ayrıntılar... // Hülya ÇAYLAK

13 Ağustos 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı kurum olan Türkiye İş Kurumu (İşkur), işsizliğin yoğun olduğu yerlerde ‘Toplum Yararına Program’ ile geçici işçi istihdam ediyor. Bu kapsamda İşkur tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullara personel alımı gerçekleştirilecek. Böylece 21 ilde toplamda 15 bin 295 kişiye iş imkanı sunulacak. 15 Ağustos’a kadar başvuruların devam ettiği programa, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor.

Başvuru şartları

İşçiler, MEB’e bağlı okullarda güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik elemanı olarak görev yapabilecek. Başvuru yapacak olanlarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor. Başvuru yapabilmek için İşkur’un sistemine kayıt yaptırmanız ve kayıtlı işsiz olmanız da gerekiyor. Günlük çalışma süresi ise 7 ile 9 saat arasında değişiyor. Asgari ücret (2.324 TL) düzeyinde ödeme yapılıyor.


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