İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı kurum olan Türkiye İş Kurumu (İşkur), işsizliğin yoğun olduğu yerlerde ‘Toplum Yararına Program’ ile geçici işçi istihdam ediyor. Bu kapsamda İşkur tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullara personel alımı gerçekleştirilecek. Böylece 21 ilde toplamda 15 bin 295 kişiye iş imkanı sunulacak. 15 Ağustos’a kadar başvuruların devam ettiği programa, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor.

İşçiler, MEB’e bağlı okullarda güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik elemanı olarak görev yapabilecek. Başvuru yapacak olanlarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor. Başvuru yapabilmek için İşkur’un sistemine kayıt yaptırmanız ve kayıtlı işsiz olmanız da gerekiyor. Günlük çalışma süresi ise 7 ile 9 saat arasında değişiyor. Asgari ücret (2.324 TL) düzeyinde ödeme yapılıyor.







