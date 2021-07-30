Medhi Benatia Karagümrük formasıyla poz verdi
Fatih Karagümrük'te Medhi Benatia transferi bitti. 34 yaşındaki stoper şehre geldi ve formayla poz verdi. Resmi imzalar atıldı ve açıklama bekleniyor.
30 Temmuz 2021, Cuma 16:32 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Mehdi Benatia ile anlaşma sağladı.
Son olarak Al Duhail takımında forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Mehdi Benatia, yeni sezonda İstanbul temsilcisinin başarısı için ter dökecek.
Fatih Karagümrük'ün Mehdi Benatia transferini ilerleyen saatlerde resmen duyurması bekleniyor.
34 yaşındaki Mehdi Benatia kariyerinde daha önce Juventus, Bayern Münih, Roma, Udinese ve Marsilya gibi önemli takımlarda oynamıştı.