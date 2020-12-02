Futbol Medipol Başakşehir: 3 - RB Leipzig: 4 (Maç sonucu)

Medipol Başakşehir: 3 - RB Leipzig: 4 (Maç sonucu)

Futbol

Medipol Başakşehir: 3 - RB Leipzig: 4 (Maç sonucu)

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında evinde Alman ekibi Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını yitirdi.

02 Aralık 2020, Çarşamba 22:32 Son Güncelleme:
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Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ kanattan gelişen RB Leipzig atağında Mukiele’nin pasında Forsberg’in penaltı noktası üzerinde şutu yandan auta çıktı.

4. dakikada Forsberg’in kullandığı korner atışında Mukiele’nin kafa vuruşunu kaleci Mert tekrar kornere gönderdi.

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13. dakikada Fosrberg’in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içine gelen topa Poulsen gelişine vurdu. Ancak kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

15. dakikada Gulbrandsen, RB Leipzig savunmasına yaptığı baskı sonucu topu kaparak pasını İrfan Can’a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutu ise üstten auta çıktı.

26. dakikada Sabitzer’in ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce Skrtel’e ardından da Poulsen’e çarparak kaleci Mert’i yanılttı ve ağlara gitti. 0-1

37. dakikada Visca’dan pası alan Rafael’in sağa kanattan topu ceza alanı içine ortaladı. Topu önce kontrol eden Demba Ba’nın ardından yaptığı vuruşu kaleci Gulacsi kornere çeldi.

43. dakikada Forsberg’in yerden pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mukiele’nin şutu kaleci Mert’in sağından filelerle buluştu. 0-2

45+3. dakikada Visca'nın paslaşarak kullandığı korner atışında İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

İkinci yarı

Başakşehir 1 RB Leipzig 3

66.dakikada Angelino'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Olmo, Ponck'u geçip yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu.

Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 45+3) (Başakşehir), Poulsen (dk. 26), Mukiele (dk. 43) (RB Leipzig)

İSTANBUL (İHA)

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