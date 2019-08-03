Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını Olympiakos ile yapacak. İsrailli hakem Orel Grinfeld’in yöneteceği Medipol Başakşehir Olympiakos maçının tarihi ve kanalı belli oldu. Peki, Medipol Başakşehir Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Medipol Başakşehir Olympiakos maçı ile ilgili detaylar…

Medipol Başakşehir'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek. Karşılaşma Bein Sports ekranlarında naklen yayınlanacak.



