Medipol Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Arda Turan, Barcelona'ya geri dönüyor. 1.5 sezondur Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan, takımdan ayrıldı. Oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı. Arda'nın Barcelona'yla 6 aylık sözleşmesi bulunuyor.

07 Ocak 2020, Salı 12:25 Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Başakşehir, Arda Turan'la yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle:

'Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.'

'Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'

https://www.instagram.com/p/B7A8LemnVpP/

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