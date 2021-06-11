Meditasyona yeni başlayanlar için rehber

Gücünü uzun yaşamın merkezi Uzak Doğu'dan alan asırlık yöntemler, meditasyon ve farkındalık. Meditasyon yapmaya karar verenler için öncelikle sıklıkla duyduğumuz bu terimleri tanımlayalım.

Meditasyon ve Uyku Platformu CEO'su Nathalie Walton' a göre meditasyon ve farkındalık birbirine çok benziyor olmasına rağmen aynı şey değil.

Walton bu farkı, "Meditasyon kasıtlı ve bilinçli bir uygulamadır. Yaparken oturabilir, uzanabilir ve hatta yürüyebilirsiniz. Meditasyon genellikle belirli bir süre için yapılır ve zihninizi sürekli olarak nefesiniz, vücut bölümünüz veya bir mantra gibi bir odak noktasına yönlendirirsiniz ancak farkındalık, tüm eylemlerinizde kendiliğinden mevcut olur. Bunu herhangi bir yerde, herhangi biriyle, herhangi bir zamanda uygularsınız" şeklinde açıklıyor.

Bir terapist ve meditasyon eğitmeni olan Gabby Ortega , “Farkındalık için dikkatimizi şu ana ve duyularımızla deneyimlediğimiz şeye getiriyoruz” diyor ve bir örnekle açıklıyor. "Duş yaparken vücudumuzdaki ılık suyu, sabunun hoş kokusunu, lif kabağımızın yumuşak dokusunu fark ediyoruz ve bu bize bir topraklanma ve genel bir huzur hissi veriyor."

Ortega. "Farkındalık ve meditasyonun odak noktaları aynıdır ancak farkındalık içsel yaşamımız için dış yaşamımızın farkındalığını geliştirmekle ilgilidir" diyor

Meditasyonun faydaları

Durup nefes almak için biraz zaman ayırmanın nesi iyi? Walton, "Meditasyonun stres ve kaygıyı azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır" diyor. Pandeminin başlangıcından bu yana stres ve kaygının artan sorunlardan olduğunu düşünürsek , bu oldukça büyük bir artı. JAMA Internal Medicine'de yayınlanan bir araştırma ,meditasyonun depresyon, anksiyete ve ağrı semptomlarını azaltmada anti depresanlarla rekabet ettiğini gösteriyor.

Meditasyonun faydaları

Daha iyi hafıza ve daha hızlı zihinsel işleme gibi bilişsel faydalar

Daha mutlu, daha dengeli ve daha özgüvenli hissetmek

Kan basıncını düşürür

İnflamasyonu azaltır

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Manevi faydalar/daha büyük bir aidiyet duygusu

Etkisinin görmek için düzenli yapılması şart

Meditasyon Uzmanı Manoj Dias , "Bazı insanlar bir meditasyon oturuşundan hemen sonra bir fark görüyor, ancak en çok faydanın sağlanabilmesi için her gün 10-15 dk'lık meditasyon seansları şart" diyor . Küçük bir zaman taahhüdüyle bile, zihnimizin nasıl çalıştığını fark etmeye, yaptığımız şeyi neden yaptığımızı anlamaya ve mutluluğa götürmek için meditasyona başlayabilirsiniz.

Meditasyona başlamak için ipuçları

Bir uygulama kullanın: Walton, "Meditasyonda yeni olan herkes için rehberli meditasyonla başlamanızı tavsiye ederim" diyor.

Başlamak için kısa ve tutarlı adımlar: Uzmanlar meditasyona yeni başlayanlara 5 veya 10 dakikalık meditasyon seansları tavsiye ediyor. Ardından, günlük rutininize uygun bir zaman seçin ve üç hafta boyunca buna bağlı kalın. Bundan sonra, yeniden değerlendirin ve devam etmek isteyip istemediğinize bakın, ya da belki alışkanlığınızı artırın ve biraz daha uzun süre meditasyon yapın

Rahat olun: Güzel bir yoga matı veya rahat bir ağırlıklı battaniye bulun ve sizi motive etmek için ne gerekiyorsa.

Zihninizi boşaltmaya çalışmaktan çekinmeyin. Ortega, bunun gerçekten yapabileceğiniz bir şey olmadığını ve kafanızı tamamen boşaltmaya çalışırsanız sinir bozucu olabileceğini söylüyor "Düşünmemek mümkün değil ve bunu ne kadar çok yapmaya çalışırsak, o kadar hüsrana uğrarız. Meditasyonun amacı. sadece düşüncelerinizi fark etmek ve onların sürüklenip gitmesine izin vermektir - onları silmek ya da ortaya çıkmalarını engellemeye çalışmak değil."

Kendi müzik listenizi oluşturun: Uzmanlar, meditasyon müziği, ilahi, doğa sesleri veya daha derine, daha hızlı ilerlemenize yardımcı olacak herhangi bir şey içeren bir çalma listesi oluşturmanızı önerir.

Önce zor gelebilir, kendinize zaman tanıyın: Meditasyon her zaman kolay gelmeyebilir. Ortega, "Kendinize karşı sabırlı olun ve devam edin" diyor.

Pes etme: İlk başta zorlanıyorsanız, bunun normal olduğunu bilmek yardımcı olabilir. Walton, "Benim için işe yarayan bir meditasyon pratiği bulmam yıllar aldı" diyor.



