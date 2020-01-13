Meditasyonun faydaları nelerdir?

Meditasyon; zihni dinlendirme, stresi azaltma, verimlilik ve yaratıcılık artışı konularında kullanılan bilimsel temeli olan etkili bir şifa yöntemi… Meditasyonun beden, zihin ve ruhun eş zamanlı olarak fayda gördüğü önemli bir teknik olduğuna dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Osman Yıldız, “Meditasyon ile yaşamın mükemmelliğini keşfettiğiniz anda, bu felsefe en yakın dostunuz olacak” diyor.

Uzm. Kl. Psk. Yıldız, meditasyonun sessiz, sakin olmak ve farkındalığı arttırmak için sadece zihni izleme amaçlı bir çaba gibi görünse de aslında çok sayıdaki farklı uygulamaların genel adı olduğuna dikkat çekiyor.Çok hareketli olan, açık bilinçli düzeyde yapılan veya fiziksel sağlık ve tedavi amacıyla yapılan meditasyon türlerinin de bulunduğunun altını çizen Uzm. Kl. Psk. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dini inançlardan bağımsız olarak meditasyon, bir başka düzeydeki gerçekliği algılamayı sağlayabilir. Meditasyon ister bir dua, mistik bir düşünce durumu veya sağlık arayışı olarak yapılsın, bu başka düzeydeki gerçeklik farkındalığı, kişisel olgunlaşma ve gelişim olarak tezahür eder. Meditasyon kişinin varlığını hissetmesi, içinde ve çevresinde olan bitenlerle yoğun bir biçimde ilişkiye geçmesidir.”

Odaklanma yeteneğini artırıyor

Uzm. Kl. Psk. Osman Yıldız, meditasyonun faydalarını ise şöyle özetliyor: “Meditasyon uykusuzluk sorununa karşı son derece etkilidir. Kalp çarpıntısını hafifletir, stresi ve yorgunluğu giderir. Kaygı, endişe ve muhtelif korkuları azaltır, iç huzuru kazandırır. Fiziksel ve zihinsel detoks etkisi yapar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Odaklanma yeteneğini arttırır, konsantrasyonu güçlendirir, dolayısıyla verimlilik ve yaratıcılığı da artırır. Sezgileri uyandırır, her türlü bağımlılıktan özgürleşmeyi destekler. Daha az yargılayıcı olmayı sağlar. Böylece ilişkileri de iyileştirip geliştirir. Sonuç olarak meditasyonda uyanıklık ve konsatrasyon çalışmalarıyla kişi kendini toplar ve zihnini, ruhunu dinlendirir.”

Meditasyonun birçok farklı duruş şekli ve yöntemi bulunduğunun altını çizen Uzm. Kl. Psk. Yıldız, evde yapılabilecek bazı meditasyon yöntemlerini ise şöyle sıralıyor:

• Dik ve rahat bir şekilde oturun, böylelikle dikkat dağınıklığı ve uyku gibi sorunlarla karşılaşmamış olursunuz.

• Sırtınızı baş ve boynunuzla aynı seviyede olacak şekilde dik tutun, vücudunuzu gevşetmeye başlayın.

• Düzenli ve koordineli aralıklarla nefes alıp verin. Nefes alışverişleriniz esnasında mümkün oldukça nefesinize yoğunlaşmaya özen gösterin. İnip çıkan karnınıza odaklanın.

• Herhangi bir dikkat dağınıklığıyla karşılaştığınız anlarda ise düşüncelerinizi nefes alışverişlerinize yoğunlaştırın.

• Dikkatinizi dağıtabilecek tüm unsurları kendinizden uzaklaştırmak için gözleriniz kapalı olmalıdır.

• Tüm aşamaları yaklaşık 15-20 dakika devam ettirildikten sonra yavaşça eski pozisyonunuzu alın. Gözlerinizi açın, etrafınızı dikkatlice inceleyin ve yerden mümkün oldukça yavaş, acele etmeden kalkın.





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